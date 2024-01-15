Командир Ил-22 посадил самолет после удара в районе Азовского моря

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По предварительной информации, в результате атаки на Ил-22 пострадало двое человек. Вероятно, самолет был поражен ВС УКраины

Командир Ил-22 ВКС РФ в одиночку посадил на аэродром поврежденный после удара в районе Азовского моря самолет. Все члены экипажа остались живы, передает ” Главный региональный “.

Российские СМИ сообщают, что атака на самолет была совершена со стороны ВСУ. При этом пока официальной информации от Минобороны РФ нет.

Также есть информация, что самолет мог быть поражен российским ПВО. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что система защищала Крымский мост, и в момент атаки на нем была тревога.

Ранее сообщалось, что три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников ночью и утром 11 января. БПЛА сбили в Ростовской, Калужской и Тульской областях.

Взято отсюда.

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