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Комитет по образованию Барнаула взял на контроль ситуацию между детьми в школе №24

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Комитет по образованию Барнаула взял на контроль ситуацию между детьми в школе №24

Об этом сообщили в самом комитете. В присутствии родителей, педагогов, педагога-психолога и очевидцев в кабинете директора школы было проведено расследование ситуации, возникшей между детьми. Выяснилось, что взаимной неприязни у подростков не было.

«Мальчику оказана первичная медицинская помощь в школе, в сопровождении родителей он прошёл обследование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Диагноз — ушиб мягких тканей», — сообщили в комитете.

Состояние школьника, получившего удар, удовлетворительное. Госпитализация не требуется.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе №24 Барнаула на перемене в кабинете ИЗО ученик 7 класса нанес удар по голове однокласснику молотком, принесенным из дома. По данным комитета по образованию города, школьник не состоит на профилактических учётах.

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Взято отсюда.

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