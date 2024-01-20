Коммунальная авария произошла на улице Аванесова, 60, в Барнауле: сотни домов в нагорной части остались без воды

В результате аварии вода вышла на поверхность.

Как сообщает администрация Центрального района Барнаула, специалисты Автодорстроя убрали вышедшую на поверхность воду и наледь, а работники водоканала устраняют повреждения. В данный момент воды нет по следующим адресам: ул. Аванесова, 48-78, пер. Присягина, 36, 40, 42, ул. Денисова,1-120, ул. Веховского,2-109, пер. Конева,32 – 101, пер. Сычева,28-49, пер. Корчагина,3-20, ул. Тяптина,1-28, ул. Фомина,1-54, ул. Чайкиной,1-22 , ул. Аванесова, 46 (дом ребенка). Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46. Водоканал приносит извинения потребителям за доставленные неудобства. Телефон справочной службы предприятия 500-101.

Взято отсюда.

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