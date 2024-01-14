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Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

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Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

С 2024 года базовая программа обязательного медицинского страхования в России будет включать консультации медицинских психологов.

К ним смогут обратить пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период. Об этом говорится в утвержденной правительством программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы.

Отметим, что согласно приказу Минздрава, в перечень заболеваний, при которых устанавливается диспансерное наблюдение за пациентами, входят хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, хроническая обструктивная легочная болезнь, болезнь Крона, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и многие другие.

Первыми практику психологического сопровождения пациентов с онкозаболеваниями и их родственников опробовали власти Москвы в июне 2022 г.

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Взято отсюда.

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