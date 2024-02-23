Кошечку в добрые руки и неспящие в Новоалтайске. Что произошло на Алтае 23 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 23 февраля.
Главное за день в Алтайском крае.
- Барнаульский приют «Ласка» вынужден выпустить на улицу шестерых щенков. Места для них нет. Вы только взгляните на этих малышей! Может быть, все-таки получится их пристроить?
- В Новоалтайске мужчина въехал в дерево, поскандалил с прохожей и попросил не вызывать полицию. Это произошло в 00:50. Удивительно, что в Новоалтайске в это время многие не спали и бросились помогать мужчине.
- В Барнауле ласковой кошечке ищут добрые руки. Посмотрите, какая она милая.
- Барнаульцы вытолкали застрявшую пожарную машину, которая спешила на вызов.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
24.02.2024