Краевое Заксобрание готово корректировать действующее законодательство для реализации задач, заложенных в Послании Президента РФ

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитетам краевого парламента провести мониторинг краевого законодательства в свете задач, озвученных в Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом говорилось на оперативном совещании в АКЗС 4 марта.

«Послание Президента было посвящено всем аспектам жизни страны. Было выдвинуто много социальных инициатив, заявлены четыре новых национальных проекта, программа «Земский работник культуры», инициатива по единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Многие актуальные вопросы, которые волнуют регионы, в Послании решены. Теперь нам с вами предстоит большая работа по совершенствованию действующего законодательства. Давайте проанализируем нормативную базу каждый в своей области», – обратился Александр Романенко к председателям комитетов.

Спикер подчеркнул, что инициативы Президента, прозвучавшие в Послании, обеспечены финансово. Министерство финансов РФ рассчитало необходимый объем расходов бюджета, реализация всех программ и предложений до 2030 года потребует более 10 трлн рублей.