реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Краевое Заксобрание готово корректировать действующее законодательство для реализации задач, заложенных в Послании Президента РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Краевое Заксобрание готово корректировать действующее законодательство для реализации задач, заложенных в Послании Президента РФ

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитетам краевого парламента провести мониторинг краевого законодательства в свете задач, озвученных в Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом говорилось на оперативном совещании в АКЗС 4 марта.

«Послание Президента было посвящено всем аспектам жизни страны. Было выдвинуто много социальных инициатив, заявлены четыре новых национальных проекта, программа «Земский работник культуры», инициатива по единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Многие актуальные вопросы, которые волнуют регионы, в Послании решены. Теперь нам с вами предстоит большая работа по совершенствованию действующего законодательства. Давайте проанализируем нормативную базу каждый в своей области», – обратился Александр Романенко к председателям комитетов.

Спикер подчеркнул, что инициативы Президента, прозвучавшие в Послании, обеспечены финансово. Министерство финансов РФ рассчитало необходимый объем расходов бюджета, реализация всех программ и предложений до 2030 года потребует более 10 трлн рублей.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

горняк22 телеграм
В 2023 году работы по благоустройству велись в трех барнаульских парках

В 2023 году работы по благоустройству велись в трех барнаульских парках

В минувшем году велись работы в парках «Изумрудный» и «Юбилейный».…

Узнать больше
Президент Армении Хачатурян назначил нового министра экономики

Президент Армении Хачатурян назначил нового министра экономики

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил нового министра экономики. Об этом…

Узнать больше
Экоактивисты устроили пожар и блэкаут нескольких районов Берлина из-за завода Tesla

Экоактивисты устроили пожар и блэкаут нескольких районов Берлина из-за завода Tesla

Экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp