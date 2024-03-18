Краевой конкурс педагогов дополнительного образования начался в Барнауле

«Сердце отдаю детям» — главный конкурс для работников этой сферы, он проходит в регионе уже 20 лет.

Источник фото: Катунь 24

Участников приветствовала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. Она подчеркнула: быть педагогом дополнительного образования — это значит искренне любить свое дело, дарить доброту и, действительно, отдавать часть души детям.

«Конечно, тот, кто возьмет на себя этот факел первенства, он будет говорить на федеральном уровне, какой замечательный Алтайский край, будет посланником от нашего большого дружного коллектива педагогов дополнительного образования Алтайского края на всероссийском уровне», — отметила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

На участие в конкурсе было подано 44 заявки, по итогам заочного этапа в финал вышли 20 педагогов со всего региона.

Один из них Анатолий Худобин — руководитель творческой мастерской в Ребрихе. Уже больше 20 лет работает с детьми, учит школьников делать игрушки из дерева, фанеры и картона. Свои поделки юные мастера дарят родителям, учителям и пенсионерам местного Дома престарелых. В краевом конкурсе Анатолий Алексеевич участвует впервые.

«Очень волнуюсь. В первую очередь, желаю всем победы над самим собой, и, в том числе, себе этого желаю. А уж как повезет — завтра будет видно», — поделился дополнительного образования Ребрихинской школы-интерната, руководитель творческого объединения «Волшебная мастерская» Анатолий Худобин.

Конкурс продлится три дня, за это время участники сразятся в нескольких дисциплинах, проведут мастер-классы. В среду пройдет педагогическое многоборье на знание нормативно-правовой базы, умение работать с большими данными, оценивать неоднозначные ситуации. Подведение итогов и торжественная церемония закрытия конкурса состоятся в концертном зале «Сибирь».

Взято отсюда.

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