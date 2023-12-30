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Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

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Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

Сообщается, что по этому факту начато следствие по статье «халатность».

В его рамках предстоит оценить исполнение своих обязанностей чиновниками, курирующими сферу ЖКХ города. Обрушение кровли в своей квартире обнаружила одна из жительниц дома №130 по улице Комсомольской. Всех жильцов сегодня уведомили о необходимости покинуть дом. Им рекомендовано временно арендовать жильё с последующей выплатой компенсации этих расходов за счёт средств местного бюджета. В следкоме сообщили, что сегодня был проведён осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома и должностные лица администрации города. Известно также, что ещё в 2021 году этот дом был признан аварийным, а жильцы по поводу его технического состояния обращались в суд.

Николай Березовский (Рубцовск)

Взято отсюда.

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