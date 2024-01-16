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Криминальный вояж двух наркокурьеров из Томской области пресекли полицейские Алтайского края

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Криминальный вояж двух наркокурьеров из Томской области пресекли полицейские Алтайского края

В Барнауле Алтайского края полицейские в ходе отработки оперативной информации задержали на одной из улиц города двух жителей Томской области 24 и 25 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре молодых людей стражи правопорядка обнаружили и изъяли в спортивной сумке старшего сообщника упаковочный материал, весы, а также вещество, расфасованное по полиэтиленовым пакетам. Согласно проведённому заключению экспертов, содержимым является синтетический наркотик массой свыше 740 г. В ходе дальнейших мероприятий правоохранители изъяли из четырёх тайников, оборудованных подельниками в Барнауле, около 4 г вещества, которое направлено на исследование.

Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что старшему из них в одном из мессенджеров написал неизвестный, предложивший работу закладчиком. Заинтересовавшись, подозреваемый решил приобщить к противоправной деятельности своего приятеля. После чего товарищи по указанию неустановленного куратора поехали в Новосибирск, где забрали крупную партию наркотиков. Затем они перебрались в Барнаул и оборудовали тайники с запрещённым веществом. В дальнейшем они планировали уехать в Кемерово, чтобы разложить «синтетику» по закладкам.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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