Критические повреждения: стали известны подробности атаки на корабль “Сергей Котов”

Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

Военные корреспонденты и СМИ сообщили подробности атаки ВСУ на корабль “Сергей Котов”. Официальных комментариев от Минобороны РФ все еще нет

Официальных комментариев от Минобороны России об атаке и потере корабля “Сергей Котов” нет. Свою версию, как развивались события, публикуют военные корреспонденты и СМИ.

Что известно об атаке на корабль “Сергей Котов”

В ночь на 5 марта 2024 года ВСУ атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов“.

По информации военкора Михаила Звинчука, около полуночи “Сергей Котов“, который стоял на боевом дежурстве к югу от Керченского пролива, был атакован пятью безэкипажными катерами ВСУ, рассказывает “Царьград”.

Отмечается, что удар был подготовлен. Перед атакой катера дрейфовали в центральной части Черного моря.

Патрульный корабль “Сергей Котов” Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

По мнению Звинчука, катера-камикадзе попали в патрульный корабль, потому что такие суда не оснащены нужными средствами защиты. Он отметил, что у корабля нет ни ПВО, ни средств противолодочной обороны. И в целом на один корабль приходится всего два пулемета, а этого мало для поражения групповых целей.

05 марта, 14:36 Что с кораблем “Сергей Котов”, какова судьба экипажа и правда ли его атаковали ВСУ

Патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” мог затонуть после атаки украинских катеров-камикадзе. В Минобороны происшествие пока не комментировали

Когда корабль “Сергей Котов” подбили, на помощь направились буксир и патрульный катер.

К месту атаки вылетел вертолет Росгвардии Ми-8, который уничтожил шестой безэкипажный катер к западу от “Сергея Котова”.

Экипаж эвакуировали. Корабль пытались дотащить до порта, но он начал тонуть юго-восточнее мыса Такиль.

Что за корабль “Сергей Котов”

“Сергей Котов” – патрульный корабль Черноморского флота.

Размеры: длина – 91,3 м, ширина – 14,5 м, осадка – 4,8 м. На полном ходу корабль развивает скорость 22,5 узла, то есть 41,67 км в час. На вооружении у корабля есть вертолет, десантно-штурмовая лодка, переносной зенитно-ракетный комплекс “Игла-С”, артустановка. Экипаж корабля – от 32 до 40 человек.

Корабль “Сергей Котов” спустили на воду в октябре 2021 года. Его основная цель – нести погранично-патрульную службу и охранять территориальные воды. Судно может отправить группу морских пехотинцев для досмотра подозрительного корабля и, если потребуется, прикрыть их огнем.

Взято отсюда.

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