Крупнейшая международная выставка, посвященная получению образования в России и Китае, пройдет в Алтайском институте культуры

К рупнейшая международная выставка, посвященная получению образования в России и Китае, пройдет в Алтайском институте культуры

9 – 10 марта 2024 года в Алтайском государственном институте пройдет международная выставка «Образование и карьера. Россия-Китай».

В рамках ярмарки пройдет презентация « Центра изучения и тестирования китайского языка с правом проведения международного квалификационного экзамена по китайскому языку HSK при министерстве образования КНР» в Алтайском государственном институте культуры (г. Барнаул), о нлайн-ярмарка «Образование за рубежом» с участием 17-ти крупнейших вузов Китая, презентующих программы обучения, получения двойных российско-китайских дипломов, стажировок (прямое включение в формате диалога), мастер-классы «Культура России и Китая».

«По масштабу выставка «Образование и карьера. Россия-Китай» занимает одно из первых мест среди подобных мероприятий, как в России, так и в мире. Она включена в Сводный план мероприятий Министерства науки и высшего образования, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом в 2024 году», – отмечает организатор, кандидат культурологи, доцент Евгения Пивторак.

Организаторы приглашают к участию школьников, абитуриентов, студентов вузов, колледжей Алтайского края, слушателей и преподавателей языковых школ, центров изучения иностранных языков, заинтересованных во взаимодействии с Китаем, в получении образования в Китае, в изучении китайского языка и сдачи теста HSK.

Мероприятие состоится: 9 и 10 марта в 14:30 по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 66, конференц-зал

Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/65cf089fc09c02212dbf6ada

Информация по телефону: +7913 020 21 38

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,