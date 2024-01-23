Крупный пожар произошел в уникальной Белоярской крепости Новоалтайска

Экскурсионная деятельность приостановлена.

Источник фото: https://vk.com/beloyarskaya_krepost

Ночью 21 января в новоалтайском музее под открытым небом «Белоярская крепость» полностью сгорел Дом приказчика со всеми экспонатами. Работа учреждения приостановлена, сообщили в пресс-службе .

Возможной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.

Справочно: Белоярская крепость, основанная в 1717 году, была одним из первых русских оборонительных сооружений на территории современного Алтайского края и положила начало его присоединению и освоению Российским государством. Музей — это реконструированная крепость в натуральную величину со старинными экспонатами и репликами. Здесь восстановлен быт и вооружение казаков.

(Фото: Фестиваль исторической реконструкции в Белоярской крепости 7 октября 2023 года)

Взято отсюда.

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