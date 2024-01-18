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Кто из чемпионов круче? Дьяченко и Постригай о соперниках, таланте и везении

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Кто из чемпионов круче? Дьяченко и Постригай о соперниках, таланте и везении

Сколько зарабатывают олимпийские чемпионы и можно ли еще до старта деморализовать соперников.

Сразу два олимпийских чемпиона пришли в гости в «Переговорку» на amic.ru. Это Александр Дьяченко и Юрий Постригай – чемпионы на байдарке-двойке в Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Спортсмены приезжали в Барнаул, чтобы поздравить с 11-летием алтайскую федерацию гребли. Наш регион – уникальный: здесь нет моря, но проводят международный этап Кубка мира по гребле, что может позволить себе не каждая страна. А еще только в 2022 году семь воспитанников краевой спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко получили звание мастеров спорта России. Беседуя со спортсменами, узнали, сколько зарабатывают олимпийские чемпионы, как технично еще до старта нейтрализовать соперника, какую роль играют везение и удача. И что важнее в спорте: талант или работа над собой.

Кто в «Переговорке»:

Александр Игоревич Дьяченко Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года на байдарке-двойке с Юрием Постригаем, чемпион Европы и мира, неоднократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса Приднестровской Молдавской Республики.

Юрий Викторович Постригай Олимпийский чемпион 2012 года на байдарке-двойке с Александром Дьяченко на дистанции 200 м, двукратный чемпион мира и Европы, одиннадцатикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России.

Взято отсюда.

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