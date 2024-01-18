реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

Фото: Фото: pixabay.com

В Башкирии прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Беспокойства начались после того, как суд вынес приговор местному активисту Фаилю Алсынову* (Алчинову)

В башкирском городе Баймаке произошли столкновения между полицией и протестующими. Поводом для беспорядков стал приговор, вынесенный судом местному активисту, 37-летнему Фаилю Алсынову* ( внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга ).

Кто такой Фаиль Алсынов и за что его судят

Алсынов – башкирский экологический активист. Поводом к судебному разбирательству стала его речь на башкирском языке, которую мужчина произнес на официальном народном сходе в апреле 2023 года в деревне вблизи Баймака, рассказывает “МК”.

Речь Алсынова местные чиновники интерпретировали так, что эколог якобы потребовал прогнать из Башкартостана представителей некоторых кавказских и азиатских народов, в частности армян.

30 октября, 8:33 В аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки и погром

Аэропорт из-за массовых беспорядков закрыли на неделю – до 6 ноября. В аэропорту провели задержания, возбуждено уголовное дело

Народный сход организовали из-за планов начать возле села добычу золота. На акции Фаиль Алсынов заявил, что добыча золота вызовет миграционный приток, объясняет “Коммерсант”. Активист обратил внимание на то, что карьеры и заброшенные деревни, возникшие в Зауралье в результате золотодобычи, не несут выгоды жителям региона, пишет RTVI.

Алсынов отметил, что башкирам некуда переселяться, в то время как “армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан”. Фраза “кара халык” буквально переводится как “черный люд”, приводит подробности RTVI.

Сам Алсынов говорил, что имел в виду “простой народ”. Но глава Башкирии Радий Хабиров направил письмо прокурору республики с требованием привлечь Алсынова к уголовной и административной ответственности. Хабиров увидел в высказываниях активиста разжигание межнациональной розни, призывы к антигосударственным выступлениям и экстремизму.

В октябре 2023 года Алсынова задержали в Уфе. Лингвистическую экспертизу речи активиста делали в Уфимском университете науки и технологий.

Лингвист перевел выражение “кара халык” как “черный народ”, и указал, что “значение словосочетания соответствует значению слов “хачи”, “чурки”, “черномазые””.

Приговор Фаилю Алсынову

Алсынова признали виновным. Суд решил, что его публичные действия были направлены “на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения”.

30 октября, 10:40 Что известно о ЧП в аэропорту Махачкалы, куда ворвалась воинствующая толпа

Серьезное ЧП произошло в аэропорту Махачкалы. В итоге аэропорт закрыли на неделю – до 6 ноября. Произошли задержания, возбуждены уголовные дела

Также суд отметил, что в течение года до этого Алсынов привлекался к административной ответственности “за аналогичное деяние”.

Активиста приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Протесты после приговора Алсынову

Перед вынесением приговора Фаилю Алсынову у суда собралась толпа. На видео, появившихся в местных соцсетях, видно несколько сотен человек, отмечает Коммерсант“.

После того, как адвокат активиста озвучила приговор суда собравшимся, в городе начались стычки с силовиками, пишет News.Ru.

Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.

По информации Telegram-канала Baza, в Баймаке собралось около 2 тысяч протестующих и порядка 600 сотрудников правоохранительных органов. Полицейские теснили протестующих, а те кидали в них льдом и снегом.

Несколько человек обратились к врачам с жалобами на боль в глазах, один мужчина получил травму головы, сообщил Telegram-канал “Осторожно, новости” со ссылкой на очевидцев.

В день вынесения приговора произошел сбой в работе WhatsApp, чаще всего о неполадках сообщали именно жители Башкирии, отмечают “Ведомости”.

Следком завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти, пишет МК“. Прокуратура Башкирии открыла “горячую линию” для жалоб пострадавших граждан.

* внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости горного алтая в контакте ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Алтайском государственном институте культуре открывается Центр изучения и тестирования китайского языка

18.01.2024

 Новости Барнаул

Кто из чемпионов круче? Дьяченко и Постригай о соперниках, таланте и везении

18.01.2024

 Новости Барнаул

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлён в регионах

18.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

 Новости Барнаул

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Новости Барнаул

Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

18.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за прорыва трубы

18.01.2024

 Новости Барнаул

Над Белгородской областью сбили десять украинских ракет

18.01.2024

 Новости Алтай

После отбытия наказания должник начал платить алименты

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске