Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

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В Башкирии прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Беспокойства начались после того, как суд вынес приговор местному активисту Фаилю Алсынову* (Алчинову)

В башкирском городе Баймаке произошли столкновения между полицией и протестующими. Поводом для беспорядков стал приговор, вынесенный судом местному активисту, 37-летнему Фаилю Алсынову* ( внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга ).

Кто такой Фаиль Алсынов и за что его судят

Алсынов – башкирский экологический активист. Поводом к судебному разбирательству стала его речь на башкирском языке, которую мужчина произнес на официальном народном сходе в апреле 2023 года в деревне вблизи Баймака, рассказывает “МК”.

Речь Алсынова местные чиновники интерпретировали так, что эколог якобы потребовал прогнать из Башкартостана представителей некоторых кавказских и азиатских народов, в частности армян.

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Народный сход организовали из-за планов начать возле села добычу золота. На акции Фаиль Алсынов заявил, что добыча золота вызовет миграционный приток, объясняет “Коммерсант”. Активист обратил внимание на то, что карьеры и заброшенные деревни, возникшие в Зауралье в результате золотодобычи, не несут выгоды жителям региона, пишет RTVI.

Алсынов отметил, что башкирам некуда переселяться, в то время как “армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан”. Фраза “кара халык” буквально переводится как “черный люд”, приводит подробности RTVI.

Сам Алсынов говорил, что имел в виду “простой народ”. Но глава Башкирии Радий Хабиров направил письмо прокурору республики с требованием привлечь Алсынова к уголовной и административной ответственности. Хабиров увидел в высказываниях активиста разжигание межнациональной розни, призывы к антигосударственным выступлениям и экстремизму.

В октябре 2023 года Алсынова задержали в Уфе. Лингвистическую экспертизу речи активиста делали в Уфимском университете науки и технологий.

Лингвист перевел выражение “кара халык” как “черный народ”, и указал, что “значение словосочетания соответствует значению слов “хачи”, “чурки”, “черномазые””.

Приговор Фаилю Алсынову

Алсынова признали виновным. Суд решил, что его публичные действия были направлены “на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения”.

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Также суд отметил, что в течение года до этого Алсынов привлекался к административной ответственности “за аналогичное деяние”.

Активиста приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Протесты после приговора Алсынову

Перед вынесением приговора Фаилю Алсынову у суда собралась толпа. На видео, появившихся в местных соцсетях, видно несколько сотен человек, отмечает “Коммерсант“.

После того, как адвокат активиста озвучила приговор суда собравшимся, в городе начались стычки с силовиками, пишет News.Ru.

Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.

По информации Telegram-канала Baza, в Баймаке собралось около 2 тысяч протестующих и порядка 600 сотрудников правоохранительных органов. Полицейские теснили протестующих, а те кидали в них льдом и снегом.

Несколько человек обратились к врачам с жалобами на боль в глазах, один мужчина получил травму головы, сообщил Telegram-канал “Осторожно, новости” со ссылкой на очевидцев.

В день вынесения приговора произошел сбой в работе WhatsApp, чаще всего о неполадках сообщали именно жители Башкирии, отмечают “Ведомости”.

Следком завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти, пишет “МК“. Прокуратура Башкирии открыла “горячую линию” для жалоб пострадавших граждан.

* внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Взято отсюда.

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