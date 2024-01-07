Куда можно сдать елку на переработку в Барнауле

Барнаульцам рассказали, куда можно отнести новогоднее дерево после праздников, сообщает мэрия.
Новый год. Елка.
Акция по сбору и переработке хвойных деревьев пройдет 20 января.
Пункты сбора будут работать с 11:00 до 12:30 по адресам:
- Площадь Октября, «Зеленый сквер»;
- ТРЦ «Гулливер Парк»;
- Балтийская, 53;
- Площадь Народная;
- ТРЦ «ОГНИ».
Отслужившие елки будут участвовать в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.
Ранее стало известно, что в Бийске акция по сбору елок для дальнейшей переработки начнется 5 января и продлится до 1 марта.
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Взято отсюда
08.01.2024