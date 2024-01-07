Куда можно сдать елку на переработку в Барнауле

Барнаульцам рассказали, куда можно отнести новогоднее дерево после праздников, сообщает мэрия.

Новый год. Елка.

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев пройдет 20 января.

Пункты сбора будут работать с 11:00 до 12:30 по адресам:

Площадь Октября, «Зеленый сквер»;

ТРЦ «Гулливер Парк»;

Балтийская, 53;

Площадь Народная;

ТРЦ «ОГНИ».

Отслужившие елки будут участвовать в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Ранее стало известно, что в Бийске акция по сбору елок для дальнейшей переработки начнется 5 января и продлится до 1 марта.

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Взято отсюда

08.01.2024