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Куда можно сдать елку на переработку в Барнауле

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Барнаульцам рассказали, куда можно отнести новогоднее дерево после праздников, сообщает мэрия.

Куда можно сдать елку на переработку в Барнауле

Новый год. Елка.

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев пройдет 20 января.

Пункты сбора будут работать с 11:00 до 12:30 по адресам:

  • Площадь Октября, «Зеленый сквер»;
  • ТРЦ «Гулливер Парк»;
  • Балтийская, 53;
  • Площадь Народная;
  • ТРЦ «ОГНИ».

Отслужившие елки будут участвовать в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Ранее стало известно, что в Бийске акция по сбору елок для дальнейшей переработки начнется 5 января и продлится до 1 марта.

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Взято отсюда
08.01.2024

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