Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Куда сдать елку после праздников в Барнауле: адреса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пункты сбора откроются 20 января

Куда сдать елку после праздников в Барнауле: адреса

После праздников барнаульцы смогут сдать елки на переработку, говорится на сайте мэрии. Деревья принимают с 20 января по адресам:

  • Площадь Октября, Зеленый сквер;
  • ТРЦ «Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а);
  • Балтийская, 53;
  • Площадь Народная (около ТЦ «Бум» на улице Попова, 86);
  • ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219Б).

Пункты приема будут работать с 11:00 до 12:30. Можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Они отправятся на Павловский деревоперерабатывающий комбинат.

Взято Источник
09.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет очистку дорог и тротуаров от снега

09.01.2024

 Новости Алтай

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

09.01.2024

 Новости Алтай

На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

09.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле отключили несколько светофоров: их сломал ветер

09.01.2024

 Новости Алтай

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

09.01.2024

 Новости Алтай

Новый год — новые тарифы. В Барнауле растут цены на холодную воду и водоотведение

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

09.01.2024

 Новости Алтай

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском селе подросток отравился угарным газом и умер. Возбуждено уголовное дело

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix