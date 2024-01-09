Пункты сбора откроются 20 января
После праздников барнаульцы смогут сдать елки на переработку, говорится на сайте мэрии. Деревья принимают с 20 января по адресам:
- Площадь Октября, Зеленый сквер;
- ТРЦ «Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а);
- Балтийская, 53;
- Площадь Народная (около ТЦ «Бум» на улице Попова, 86);
- ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219Б).
Пункты приема будут работать с 11:00 до 12:30. Можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Они отправятся на Павловский деревоперерабатывающий комбинат.
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09.01.2024