Курьеру мошенников вынесли приговор в Михайловском районе

Его признали виновным по двум уголовным статьям.

Источник фото: Катунь 24

Житель Михайловского района нашел в интернете работу курьера. Его работодатели звонили пенсионерам, представляясь родственниками, и сообщали, что совершили ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе судов Алтайского края .

Мошенники убеждали своих жертв передать деньги для возмещения ущерба и оплаты медицинских услуг, а также решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. После разговора к потерпевшим приезжал курьер, чтобы получить наличные. Затем он перечислял сумму кураторам, получая свой процент.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; а также в мошенничестве с использованием служебного положения. Наказание в виде лишения свободы заменили на 11 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % из зарплаты нарушителя.

Взято отсюда.

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