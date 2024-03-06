Кузбасский романтик решил порадовать возлюбленную и привел лошадь в квартиру

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Работник местной фермы завел лошадь в однушку на пятом этаже. После полуторачасового отдыха в комфортной квартире лошадь вернули обратно к ферме

В Кузбассе 33-летний местный житель привел лошадь в квартиру многоэтажки. Мужчина заметил ее возле фермы и решил привести домой, чтобы показать семье, сообщает Prokuzbass.ru .

По данным Shot , житель Осинников в последние месяцы часто ругался с женой, и после очередного скандала, который, предварительно, произошел из-за ревности к бывшему супругу, работавший на ферме мужчина решил порадовать возлюбленную. Поэтому привел лошадь в съемную квартиру.

“Поднявшись по лестнице в квартиру на пятом этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму“, – сообщили в местном МВД.

Узнав о произошедшем, хозяин квартиры поставил ультиматум: либо женщина выселяет своего ухажера и остается жить там только с ребенком, либо съезжает. Она отметила, что намерена искать новую квартиру, и бросать мужчину не собирается.

В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Взято отсюда.

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