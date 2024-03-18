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Лавина обрушилась на туристов на Камчатке – двое пропали без вести

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Лавина обрушилась на туристов на Камчатке – двое пропали без вести

Фото: pixabay.com

Зарегистрированную тургруппу накрыло лавиной в Елизовском районе. При этом лавинная опасность в регионе объявлена не была

18 марта на Камчатке лавина сошла на группу из 11 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Туристы отправилась в ски-тур в районе Красноармейского перевала. Когда группа шла по гребню, поднялся сильный ветер и сбросил людей в ложбину, где на них сошла лавина.

Девять путешественников смогли выбрались из-под снега самостоятельно, они сразу начали искать оставшихся, но поиски результатов не принесли. После этого они по путниковому телефону обратились в МЧС.

Спасатели вместе с собаками выдвинулись на место на снегоходах, “вахтовках” и грузовиках.

Ранее стало известно, что миллиардер Андрей Годунов погиб во время схода лавины в Хибинах. Предприниматель попал под снежные завалы во время катания на снегоходе.

Взято отсюда.

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