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Легковушка влетела в фуру и загорелась на трассе в Алтайском крае

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Легковушка влетела в фуру и загорелась на трассе в Алтайском крае

Фото: В Курсе 22

Транспортное средство в результате случившегося практически полностью выгорело. О пострадавших и обстоятельствах аварии информации нет

19 марта в Алтайском крае на трассе перед райцентром Тальменка произошло серьезное ДТП: легковушка врезалась в фуру и загорелась, сообщает “В курсе 22” .

На кадрах видно, как транспортное средство полыхает открытым огнем.

О пострадавших не сообщается. На месте работали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой. От удара часть легковушки сильно смяло. В результате ДТП пострадавших нет.

Взято отсюда.

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