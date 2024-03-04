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Легковушки столкнулись на улице Матросова в Барнауле

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Легковушки столкнулись на улице Матросова в Барнауле

Есть пострадавший.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

4 марта в 11:00 в районе дома № 46 на улице Матросова в Барнауле произошло столкновение двух иномарок.

По информации Госавтоинспекции, 21-летний водитель «Тойота Виста» столкнулся с «Мицубиси Л-202» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Тойоты получил травмы и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полиция проводит проверку.

Взято отсюда.

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