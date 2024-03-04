Легковушки столкнулись на улице Матросова в Барнауле

Есть пострадавший.
Источник фото: «Инцидент Барнаул»
4 марта в 11:00 в районе дома № 46 на улице Матросова в Барнауле произошло столкновение двух иномарок.
По информации Госавтоинспекции, 21-летний водитель «Тойота Виста» столкнулся с «Мицубиси Л-202» под управлением 34-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Тойоты получил травмы и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Полиция проводит проверку.
Взято отсюда.
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