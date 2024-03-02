реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лишенный прав водитель попал на больничную койку после ДТП на Алтае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лишенный прав водитель попал на больничную койку после ДТП на Алтае

Фото: 04.мвд.рф

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение ПДД, а также сельчанин будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством без прав

В селе Шебалино Республики Алтай 33-летний лишенный прав мужчина устроил ДТП, сообщили в региональном МВД.

Утром 29 февраля местный житель на Toyota Levin на перекрестке не уступил дорогу Toyota Mark II, за рулем которого находился 25-летний житель района.

В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу госпитализировали водителя Toyota Levin. В ходе разбирательства выяснилось, что сельчанин сел за руль, будучи лишенным прав.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор водителю Mazda, сбившему людей на остановке.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости алтая и барнаула ,

горняк22 телеграм
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Владивостокская крепость. Архивное фото . Следователи возбудили уголовное дело после…

Узнать больше
Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

Петр Врублевский. Архивное фото Бывший посол Украины в Казахстане Петр…

Узнать больше
В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек

В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото ДТП с двумя грузовиками и…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp