Лишенный прав водитель попал на больничную койку после ДТП на Алтае

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В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение ПДД, а также сельчанин будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством без прав

В селе Шебалино Республики Алтай 33-летний лишенный прав мужчина устроил ДТП, сообщили в региональном МВД.

Утром 29 февраля местный житель на Toyota Levin на перекрестке не уступил дорогу Toyota Mark II, за рулем которого находился 25-летний житель района.

В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу госпитализировали водителя Toyota Levin. В ходе разбирательства выяснилось, что сельчанин сел за руль, будучи лишенным прав.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор водителю Mazda, сбившему людей на остановке.

Взято отсюда.

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