В магазинах игрушек море людей, все ищут подарки детям

Новый год уже вот-вот придёт. Нужно успеть сделать все запланированное. Например, купить подарки детям. NGS22.RU прошёл по популярным гипермаркетам игрушек и узнал у барнаульцев, что они подарят чадам на новый год.

Для малышей игрушки с песенкой

Ажиотаж с покупкой подарков не прекращается даже за считанные дни до нового года. В магазинах все ходят и повторяют что-то себе под нос. Если прислушаться, то можно услышать: Пупсы, пупсы! Машинки, машинки! Чебурашка, тут есть чебурашка! Винкс, где эти винкс?!

Людей море, они толпятся у отдельных полок, бродят в дальних углах магазина, все ищут подарки детям. Вот пара родителей быстро прошла мимо, заметно, что нет времени на выбор подарка. Пришли, купили запланированное и убежали. Другие долго ходят среди полок и не знают, что лучше взять. Подходим, чтобы узнать, какие у них предпочтения:

— Сыну два годика. У него сейчас такой период, что ему начали нравиться мультики. Залипает и на лунтика и на мими-мишек и на три кота. Мы не можем определиться какого персонажа выбрать, все поют и симпатичные.

В Детском мире и Rich Family такие игрушки стоят примерно одинаково — от 700 до 1500 рублей

Что любят школьники?

Вот идёт женщина, в корзине у нее несколько коробок, все одной фирмы. Сейчас умы всех детей заняты ютубером Владом А4:

— Моя дочь осенью увидела рекламу фишек с Владом А4. С тех пор у нас дома фишки везде. Всей семьёй в них играем. В моей детстве фишки тоже были, поэтому я не против увлечения ребёнка. На новый год помимо сладкого подарка мы с мужем купили наборы с Владом А4. Я даже не знала, что они существуют, шли то совсем за другим подарком, думали, купим очередную куклу. Но увидели разные наборы творчества с этим персонажем и решили, что ребенок будет рад больше им, чем кукле. Потому что сейчас интерес дочери весь направлен на этого Влада А4.

Изображением Влада А4 украшают многие игрушки, например слаймы, заводные волчки скритчеры. Игрушки, на коробках которых изображен Влад А4 стоят дороже в два-три раза. В Детском мире они обойдутся от 250 рублей.

Детям от 10 лет не так легко угодить с подарком. Мама четвероклашки рассказала, что пришла в магазин не ради кукол:

— Все игрушки по инициативе дочери мы отдали младшей племяннице, а новые она даже не просит покупать. Единственное, что еще может ее заинтересовать это разные наборы для опытов и творчества. Письмо деду морозу дочь не пишет, при моей попытке её на это подвигнуть, закатывает глаза, видимо в волшебство мы уже не верим. Недавно сказала, что ей нужен набор бисероплетения. Его мы и купили, а ещё выбрали в подарок копилку и картину по номерам.

В разговоре с продавцом-консультантом стало ясно, что на самом деле не все дети старше 10 лет перестают увлекаться игрушками, бывают исключения:

— Все зависит от самого ребёнка. Вчера, например, пришла женщина с подопечной из детского дома, девочке десять лет, и им срочно нужен был пупс.

Пупсы в Rich Family лежат от 780р. В Детском мире от 1199 рублей.

Консультант в магазине рассказывает, что родители выбирают игрушки по принципу, чем ребенок увлекается, какой любимый мультик:

— Для маленьких детей берут мягкие игрушки: Чебурашку, Три кота, Мими-мишек. Покупают развивающие подарки, пазлы. Среди ребятишек постарше популярны лизуны, персонажи из мультиков Винкс, Леди Баг, Гарри Потер, КиндиКидс. Куклы LOL обязательно берут. Мальчикам роботы, машины разного плата, квадрокоптеры.

Мужчина, который пронес мимо нас коробку с квадрокоптером, на вопрос, почему выбрали именно такой подарок, быстро отмахнулся и сказал:

— Все остальное у нашего пацана уже есть. И к тому же удобно: сын поиграет, и я тоже.

Цена квадрокоптера 1299р

Добавим, что сейчас в гипермаркетах есть ценники со скидками. И в Rich Family и в Детском мире лежат игрушки по акции.

Взято Источник

28.12.2023