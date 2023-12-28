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Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

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В магазинах игрушек море людей, все ищут подарки детям

28 декабря 2023, 07:00310Написать комментарий

Новый год уже вот-вот придет. Нужно успеть сделать всё запланированное. Например, купить подарки детям. NGS22.RU прошел по популярным гипермаркетам игрушек и узнал у барнаульцев, что они подарят чадам на Новый год.

Для малышей — игрушки с песенкой

Ажиотаж с покупкой подарков не прекращается даже за считаные дни до Нового года. В магазинах все ходят и повторяют что-то себе под нос. Если прислушаться, то можно услышать: «Пупсы, пупсы! Машинки, машинки! Чебурашка, тут есть чебурашка! Винкс, где эти Винкс?!»

Людей море, они толпятся у отдельных полок, бродят в дальних углах магазина, все ищут подарки детям. Вот пара родителей быстро прошла мимо, заметно, что нет времени на выбор подарка. Пришли, купили запланированное и убежали. Другие долго ходят среди полок и не знают, что лучше взять. Подходим, чтобы узнать, какие у них предпочтения:

— Сыну два годика. У него сейчас такой период, что ему начали нравиться мультики. Залипает и на Лунтика, и на «Ми-ми-мишек» и на «Три кота». Мы не можем определиться, какого персонажа выбрать, все поют и симпатичные.

В «Детском мире» и Rich Family такие игрушки стоят примерно одинаково — от 700 до 1500 рублей

Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

Что любят школьники?

Вот идет женщина, в корзине у нее несколько коробок, все одной фирмы. Сейчас умы всех детей заняты ютьюбером Владом А4:

— Моя дочь осенью увидела рекламу фишек с Владом А4. С тех пор у нас дома фишки везде. Всей семьей в них играем. В моем детстве фишки тоже были, поэтому я не против увлечения ребенка. На Новый год, помимо сладкого подарка, мы с мужем купили наборы с Владом А4. Я даже не знала, что они существуют, шли-то совсем за другим подарком, думали, купим очередную куклу. Но увидели разные наборы творчества с этим персонажем и решили, что ребенок будет рад больше им, чем кукле. Потому что сейчас интерес дочери весь направлен на этого Влада А4.

Изображением Влада А4 украшают многие игрушки, например слаймы, заводные волчки скричеры. Игрушки, на коробках которых изображен Влад А4, стоят дороже в два-три раза. В «Детском мире» они обойдутся в сумму от 250 рублей.

Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

Детям от 10 лет не так легко угодить с подарком. Мама четвероклашки рассказала, что пришла в магазин не ради кукол:

— Все игрушки по инициативе дочери мы отдали младшей племяннице, а новые она даже не просит покупать. Единственное, что еще может ее заинтересовать, это разные наборы для опытов и творчества. Письмо Деду Морозу дочь не пишет, при моей попытке ее на это подвигнуть закатывает глаза, видимо, в волшебство мы уже не верим. Недавно сказала, что ей нужен набор бисероплетения. Его мы и купили, а еще выбрали в подарок копилку и картину по номерам.

В разговоре с продавцом-консультантом стало ясно, что на самом деле не все дети старше 10 лет перестают увлекаться игрушками, бывают исключения:

— Всё зависит от самого ребенка. Вчера, например, пришла женщина с подопечной из детского дома, девочке 10 лет, и им срочно нужен был пупс.

Пупсы в Rich Family лежат от 780 рублей. В «Детском мире» — от 1199 рублей.

Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

Консультант в магазине рассказывает, что родители выбирают игрушки по принципу, чем ребенок увлекается, какой любимый мультик:

— Для маленьких детей берут мягкие игрушки: чебурашку, «Три кота», «Ми-ми-мишек». Покупают развивающие подарки, пазлы. Среди ребятишек постарше популярны лизуны, персонажи из мультиков Винкс, Леди Баг, Гарри Потер, КиндиКидс. Куклы LOL обязательно берут. Мальчикам — роботы, машины разного плана, квадрокоптеры.

Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

Мужчина, который пронес мимо нас коробку с квадрокоптером, на вопрос, почему выбрал именно такой подарок, быстро отмахнулся и сказал:

— Всё остальное у нашего пацана уже есть. И к тому же удобно: сын поиграет, и я тоже.

Цена квадрокоптера — 1299 рублей.

Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

Добавим, что сейчас в гипермаркетах есть ценники со скидками. И в Rich Family, и в «Детском мире» лежат игрушки по акции.

Лолы, чебурашка, Влад А4 и квадрокоптеры. Рассказываем, какие игрушки ждут барнаульские дети в подарок на Новый год

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