Людмила Мокрецова своей упертостью довела до грани не только себя но и вуз г. Бийска

В Минпросвещения РФ подписали приказ о реорганизации Алтайского государственного педуниверситета путем присоединения к нему Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина, который базируется в Бийске.

Об этом сообщают в правительстве региона. При этом нельзя не отметить, что реорганизация началась на фоне скандала с уголовным делом экс-ректора бийского вуза Людмилы Мокрецовой.

В АлтГПУ пояснили, что готовить два учреждения к слиянию начали еще в 2023 году. Ученые советы вузов поддержали инициативу руководства выйти с предложением о реорганизации к учредителю, то есть к Минпросвещения РФ.

«Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, научно-методических, интеллектуальных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов двух педагогических вузов, действующих на территории Алтайского края. Это открывает более широкие возможности для объединенного педвуза», — прокомментировала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

После реорганизации общая численность студентов объединенной структуры составит больше 10 тысяч человек. Планируется, что процесс слияния завершат уже в мае текущего года. АлтГПУ сохранит свое название, а вот бийский вуз станет его филиалом.

Отметим, что подготовка к структурным изменениям по времени совпала со скандалом, развернувшимся в стенах Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина.

Весной прошлого года СУ СКР по Алтайскому краю сообщили о задержании ректора вуза Людмилы Мокрецовой. Следствие полагает, что она с 2021 по 2022 год, пользуясь своим положением ректора, требовала от пятерых подчиненных отдать ей деньги, которые тем выделили в качестве стимулирующих выплат. Речь идет о совокупной сумме в 1,77 млн рублей.

Преступление в итоге выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Сейчас дело рассматривается в Бийском городском суде.

Взято отсюда.

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