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Ведущая праздников в Горняке

Лыжную гонку в советском стиле перенесли из-за морозов в Рубцовске

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Лыжную гонку в советском стиле перенесли из-за морозов в Рубцовске

Участникам предлагают одеться в стиле 60-80-х годов XX века.

Источник фото: Катунь 24

С 23 февраля на 28 число перенесли спортивный праздник «Ретролыжня-2024», который пройдет в Рубцовске на «Трассе здоровья», сообщает «Местное время» . Особенность его в том, что участникам предлагают одеться в стиле 60-80-х годов прошлого века, захватив советские деревянные лыжи.

«Участники у нас взрослые, многие работают. Надолго откладывать мероприятие не хотелось, и вечер среды, думаю, самый оптимальный вариант. Трасса освещена, так что попробуем и посмотрим, как это все получится…» – пояснила замначальника городского Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

В соревнованиях могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет и старше. Пришедшие будут разделены на 6 возрастных групп.

Начнется мероприятие в 18:00.

Взято отсюда.

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