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«Маленькую особенную мисс» выбрали в Барнауле

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«Маленькую особенную мисс» выбрали в Барнауле

В городе прошел конкурс красоты среди девочек с ОВЗ.

Источник фото: Михутка

16 марта в Барнауле завершился третий ежегодный конкурс красоты «Маленькая особенная мисс» среди девочек с ограниченными возможностями здоровья. В состав жюри вошла телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) Оксана Федорова.

Корону красоты в состязании единогласно завоевала 11-летняя Алёна Полуэктова. Девочка покорила жюри и зрителей своей харизмой, искренностью и стихотворением про маму.

Награду победительница получила из рук Мисс Вселенной Оксаны Федоровой, а также из лап «Михутки», выступившего организатором мероприятия.

«Оксана была поражена всеми конкурсантками. Отметила каждую за упорство, борьбу и поблагодарила родителей», — отметили в пресс-службе благотворительного проекта.

Взято отсюда.

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