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Масленица для 1 курса

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Масленица для 1 курса

13 марта 2024 года, в рамках Года семьи, студенты 1 заочного курса, гр. СКТИД-232, под руководством преподавателя кафедры социально-культурной деятельности Михальченко А.А. организовали и провели празднично-игровую программу «Медвежьи потехи» для 1 курса, гр. МИД-232. Данная программа проводилась в рамках Года семьи, а также в преддверии большого народного праздника – Масленицы.

Масленица – древний славянский праздник, через века дошедший до наших дней. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы. Ни одна масленичная неделя не обходилась без медвежьего представления. В народе медведь ассоциировался с лешим, с языческим богом Велесом, поэтому считалось, он обладает магической целебной силой.

Студентов ждали приметы, загадки, заклички, игры и, конечно же, дружные веселые хороводы, без которых не обходился не один праздник на Руси.

Взято отсюда.

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