реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Изначально представитель экстренных служб заявлял агентству, что завал – 9 тысяч “кубов”, из которых около 3 тысяч уже вывезли на поверхность. Теперь же его оценивают в 194 тысячи “кубов”

Масштаб обвала на руднике “Пионер” в Приамурье превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров“, – заявил он.

Изначально представитель экстренных служб заявлял агентству, что завал – 9 тысяч “кубов”, из которых около 3 тысяч уже вывезли на поверхность.

Обрушение произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Спасательная операция продолжается круглосуточно, работающую на объекте команду скоро подменит другая.

Фото: unsplash.com

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости республики алтай банкфакс ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу погрязнуть в печали»

Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу…

Жена актера Брюса Уиллиса заявила, что решила отпраздновать годовщину их…

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях…

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд рублей

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд…

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург»,…

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp