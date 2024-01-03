Массовое ДТП: около 10 машин столкнулись на трассе между Бийском и Белокурихой

Фото: pixabay.com

Массовая авария произошла на алтайской трассе – между наукоградом и городом-курортом Белокуриха. О пострадавших ничего не известно

В массовом ДТП неподалеку от Бийска пострадали около 10 автомобилей, сообщает telegram-канал “Барнаул №1”. Сотрудники ДПС временно закрыли выезд из наукограда в сторону Белокурихи, проинформировали подписчики “В Курсе22” .

03 января, 9:01 Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Калманском районе Алтайского края

Несовершеннолетний ребенок и четверо взрослых получили травмы разной степени тяжести в результате аварии на трассе в Калманском районе

Авария, собравшая десяток машин, произошла рядом с Бийском на трассе, ведущей в сторону Белокурихи. Судя по кадрам, выложенным в соцсетях, на месте работают сотрудники ДПС. Движение по дороге частично затруднено. О пострадавших пока ничего не известно.

Между тем, инспекторы временно перекрыли выезд из Бийска в сторону города-курорта.

Тем временем, погода, как и дорожная обстановка только ухудшается, отмечают в комментариях к постам о массовом ДТП.

“Движения нет”, – заметил один из подписчиков, отвечая на вопрос о ситуации на дороге от Барнаула в Горно-Алтайск через Бийск.

Госавтоинспекция Барнаула еще утром обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными в связи со сложными дорожными условиями.

“Во второй половине дня 3 и сутки 4 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления – порывистый ветер (до 23 м/с), мокрый снег, местами метели, возможны снежные заносы и гололедные явления“, – отмечается на официальном сайте города.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, соблюдать правила маневрирования. Инспекторы также рекомендуют на время неблагоприятных погодных явлений по возможности отказаться от поездок, особенно за пределы города.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтайского края и республики алтай ,