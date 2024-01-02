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МЧС предупреждает жителей Алтайского края о резком похолодании

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МЧС предупреждает жителей Алтайского края о резком похолодании

Жителям региона советуют быть особо внимательными и осторожными.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Во второй половине 2 января и сутки 3 января синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Алтайском крае. Ожидается мокрый снег, местами сильный, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможно резкое похолодание, информирует МЧС .

При осадках, ухудшающих видимость, автомобилистам следует особенно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Следите за информацией о состоянии дорог. От дальних поездок лучше воздержаться.

Находясь на улице в сильный ветер, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставляйте машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.

Взято отсюда.

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