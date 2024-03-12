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МЧС предупреждает об усилении ветра в Алтайском крае

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МЧС предупреждает об усилении ветра в Алтайском крае

Жителям региона советуют быть особо внимательными.

Источник фото: Катунь 24

13 марта на большей части территории Алтайского края синоптики прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем, местами сильные осадки, метели, гололёдные явления, усиление ветра по югу до 22 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, информирует МЧС .

Максимальные порывы ветра ожидают в Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Шипуновском, Смоленском, Бийском и Целинном районах.

Спасатели предупреждают о возможном возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением конструкций.

Находясь на улице в сильный ветер, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от ветра около стен домов. Оставляйте машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Автомобилистам следует особенно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Взято отсюда.

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