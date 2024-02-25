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Медленно, но верно: на Алтае лютые морозы дали “слабину” и начали отступать. Надолго?

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Жители Алтайского края по-прежнему с энтузиазмом обсуждают погодные аномалии зимы — дожди с громом и молниями на фоне бесснежья, лютые и затяжные морозы.

Медленно, но верно: на Алтае лютые морозы дали "слабину" и начали отступать. Надолго?

Барнаул зимой.

Но похоже, аномально холодная погода в последнюю неделю дала “слабину”.

Так, 24 февраля в Алтайском крае ночные температуры составят до минус 26 градусов мороза, но местами — до минус 31.

Днем будет теплее. В регионе — до 15 градусов мороза, а на юге даже до 5.

В Барнауле днем до минус 13 градусов. Нормальная комфортная погода.

Преимущественно без осадков. Ветер переменный. А уже 25 февраля подует ветер южного направления.

Между тем стало известно, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.

Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков. Из-за этого снежный покров продержится чуть дольше обычного. В марте температура воздуха не будет опускаться ниже минус 10 градусов. А уже к концу второй декады столбик термометра поднимется до отметки в 0 градусов. Весеннее тепло сибиряки почувствуют 22 марта. Хотя и до этой даты весна вступит в свои права с температурой до плюс 6 градусов днем.

Апрель обещает принести с собой большое количество осадков. С середины месяца можно будет не опасаться ночных заморозков и затяжных периодов похолодания. Новосибирские синоптики даже назвали “жаркую” температуру — в середине месяца потеплеет до плюс 18 градусов.

В мае установится устойчивое тепло. Вплоть до цветения черемухи. И эта народная примета никогда не подводила — холод именно в это время. И как раз заканчивается отопительный сезон. В квартирах вновь начинают работать обогреватели.

Пыльные бури

Учитывая, что городские улицы зимой обильно посыпали песком в яростной борьбе с гололедом, не стоит надеяться, что обойдется без пыльных бурь. Первый порывистый ветер взовьет ввысь песок и накроет города.

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Взято отсюда
25.02.2024

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