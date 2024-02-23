Мероприятия в честь День защитника Отечества проходят в Барнауле

Сегодня, 23 февраля, по всему Алтайскому краю проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дню защитника Отечества.

Утром на барнаульском Мемориале Славы горожане возложили цветы в память о погибших воинах. В церемонии приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, представители органов власти всех уровней, общественных организаций края.

После этого в концертном зале «Сибирь» прошла торжественная встреча, посвященная вручению государственных наград защитникам Отечества. Их вручил глава региона Виктор Томенко.

Спикер краевого парламента Александр Романенко вручил Благодарности председателя АКЗС. Награды были вручены командиру группы Управления Росгвардии по Алтайскому краю Егору Алилекову, ответственному исполнителю военного комиссариата Алтайского края Артёму Карпову, главному специалисту военного комиссариата Алтайского края Виктору Крюкову, начальнику отдела Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю Александру Мауреру, младшему специалисту-эксперту военного комиссариата Алтайского края Александру Оклею, заместителю начальника отдела вневедомственной охраны по г. Барнаулу – филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю Александру Федорову.

«Сегодняшние события придают празднику очень важный смысл. Страна объединилась как это всегда бывает в пору тяжелых испытаний. Люди пожилого возраста, дети, общественники, политические партии – объединились все. Нас сто сорок миллионов самых разных людей. Это большая российская семья, которую не победить, потому что мы едины. Именно поэтому сегодняшний праздник – это праздник для всех нас, для всех, кто работает на фронте, в тылу, выполняя священную обязанность – защиту своего Отечества», – отметил в своем выступлении Александр Романенко.