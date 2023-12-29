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Метель и гололед: рассказываем, с какой погодой Алтайский край войдет в Новый год

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Спасатели прогнозируют обрывы линий электропередач и аварии на дорогах

Метель и гололед: рассказываем, с какой погодой Алтайский край войдет в Новый год

Днем в пятницу 29 декабря в крае установится ветреная погода, которая продолжится до середины ночи 1 января. Ветер будет 13–18 м/с с порывами до 19–24 м/с. Кроме того, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах будет местами сильная гололедица, снежные заносы, говорится на сайте алтайского МЧС.

Самый сильный ветер ожидается в Алейском, Быстроистокском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Курьинском, Мамонтовском, Петропавловском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Шипуновском районах.

Алтайские спасатели напоминают, что в метель ухудшается видимость на дорогах. Автомобилистам нужно снизить скорость до 10–20 километров в час.

Взято Источник
29.12.2023

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