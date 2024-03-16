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Метели и порывы ветра. Какая погода будет в Алтайском крае 16 марта

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Алтайские синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Метели и порывы ветра. Какая погода будет в Алтайском крае 16 марта

Свиристели в Барнауле.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -6,-11 гр., местами -11,-16 гр. Температура днем: -1,+4 гр.

Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 11-16м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -7,-9 гр. Температура днем: 0,-2 гр.

Во второй половине дня умеренный снег, мокрый снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 11-16 м/с.

Ранее сообщалось, что сотрясла россиян мощная магнитная буря. Пик активности и сколько продлится серия космических атак.

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Взято отсюда
16.03.2024

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