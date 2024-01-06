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Метели с сильным ветром накроют Алтайский край 6 января

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Метели с сильным ветром накроют Алтайский край 6 января

Фото: pixabay.com

Алтайский край вновь оказался во власти шторма: в регионе усилится ветер, который принесет с собой метель и снегопады

В Алтайском крае в субботу, 6 января, обещают метели со снегом и ветром, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Так, на большей территории региона прогнозирую снег, по югу мокрый снег, местами метели и гололед. Южный ветер с переходом на западный подует со скоростью 7-12 м/с, в первой половине дня по югу местами порывы достигнут до 20 м/с. Температура воздуха составит -1…-6 градусов, по югу местами потеплеет до +4.

В Барнауле также пройдет небольшой снег, ожидается слабая метель. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут -1…-3 градусов.

Взято отсюда.

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