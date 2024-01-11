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Метеостанции ЦГМС зафиксировали молнии в нескольких районах Алтайского края

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Метеостанции ЦГМС зафиксировали молнии в нескольких районах Алтайского края

Зимняя гроза может быть связана с необычной погодой, установившейся в Алтайском крае.

Источник фото: unsplash.com

Молнии этой ночью видели в Благовещенском, Мамонтовском и Волчихинском районах. Также необычное для зимы явление заметили в Барнауле. Об этом «Катунь 24» рассказала дежурный синоптик Алтайского гидрометцентра Наталья Кобякова.

Специалист отметила, что зимняя гроза может быть связана с необычной погодой, установившейся в Алтайском крае.

«Очень много дней, когда осадки были в виде дождя и мокрого снега. Оттепели, конечно, нормальное для зимы явление, но редко они случаются так часто, как этой зимой», — подчеркнула Наталья Кобякова.

Взято отсюда.

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