Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть занимательное кино, сходить на новую выставку, пообщаться с котиками, посетить «дамских угодников» или заглянуть на рок-оперу.
Котокафе "Никомур".
В кино
Триллер от Тодда Хейнса «Май Декабрь» в «Галактике» — 5 марта, 21:35, 18+
Мелодрама от Селин Сон «Прошлые жизни» в «Галактике» — 6 марта, 18:55, 16+
Фильм “Прошлые жизни”.
В театр
Рок-опера «Юнона и Авось» в Театре драмы — 6 марта, 19:00, 16+
«Найджел» в Музыкальном театре — 7 марта, 18:30, 12+
«Тетки» в Молодежном театре — 8 марта, 17:00, 16+
Спектакль «Тетки». Молодежный театр Алтая
На стендап
Амир Шамсиев и Дима Бобровский украсят Международный женский день своими разрывными шутками на концерте «Дамские угодники» в Standup Altai club — 8 марта, 20:00, 18+
Барнаульский стендап.
На выставку
Персональная выставка Полины Заремба «Розовая луна» в галерее «Республика ИЗО» — 7 марта, 16:00, 12+
В филармонию
Музыка Штрауса, Чайковского, Гуно и других на концерте «Весенние голоса» в Филармонии — 7 марта, 18:30, 6+
Симфонический оркестр ГФАК.
С детьми
Мастер-класс «Кошка-ложка», чаепитие, общение с котиками и настольные игры в котокафе Nikomur — 10 марта, 11:30, 4+
Мастер-класс «Искусство 1000 форм» в ГМИЛИКА — 9 марта, 13:00, 8+
«Спящая красавица» в театре кукол «Сказка» — 8 марта, 17:00, 6+
“Спящая красавица”.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
04.03.2024