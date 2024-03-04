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Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

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Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть занимательное кино, сходить на новую выставку, пообщаться с котиками, посетить «дамских угодников» или заглянуть на рок-оперу.

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Котокафе "Никомур".

В кино

Триллер от Тодда Хейнса «Май Декабрь» в «Галактике» — 5 марта, 21:35, 18+

Мелодрама от Селин Сон «Прошлые жизни» в «Галактике» — 6 марта, 18:55, 16+

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Фильм “Прошлые жизни”.

В театр

Рок-опера «Юнона и Авось» в Театре драмы — 6 марта, 19:00, 16+

«Найджел» в Музыкальном театре — 7 марта, 18:30, 12+

«Тетки» в Молодежном театре — 8 марта, 17:00, 16+

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Спектакль «Тетки». Молодежный театр Алтая

На стендап

Амир Шамсиев и Дима Бобровский украсят Международный женский день своими разрывными шутками на концерте «Дамские угодники» в Standup Altai club — 8 марта, 20:00, 18+

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Барнаульский стендап.

На выставку

Персональная выставка Полины Заремба «Розовая луна» в галерее «Республика ИЗО» — 7 марта, 16:00, 12+

В филармонию

Музыка Штрауса, Чайковского, Гуно и других на концерте «Весенние голоса» в Филармонии — 7 марта, 18:30, 6+

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Симфонический оркестр ГФАК.

С детьми

Мастер-класс «Кошка-ложка», чаепитие, общение с котиками и настольные игры в котокафе Nikomur — 10 марта, 11:30, 4+

Мастер-класс «Искусство 1000 форм» в ГМИЛИКА — 9 марта, 13:00, 8+

«Спящая красавица» в театре кукол «Сказка» — 8 марта, 17:00, 6+

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

“Спящая красавица”.

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Взято отсюда
04.03.2024

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