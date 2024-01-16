Миллиардер Андрей Годунов погиб во время схода лавины в Хибинах

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После схода лавины бизнесмен оказался под снежными завалами вместе с еще одним предпринимателем. Обоих мужчин позже нашли мертвыми
В Хибинах погиб основатель крупного ресселера Apple, миллиардер Андрей Годунов, сообщает “Коммерсантъ” .
Предприниматель скончался во время катания на снегоходе при сходе лавины.
В мурманском следкоме рассказали, что тела двух туристов 48 и 54 лет нашли 8 января в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус. Погибших опознали как петербургских бизнесменов Андрея Годунова и Игоря Слонского.
По данным МЧС, во время схода лавины они ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы и попали под снежные завалы.
Андрей Годунов – это учредитель петербургской NBCom Group, в которую входит один из крупнейших в России ресселеров техники Apple компания iPort. Всего сеть iPort насчитывает 27 магазинов и сервисных центров, из которых 11 магазинов и шесть сервисов работают в Санкт-Петербурге.
По состоянию на 2022 год активы погибшего оценивали на 1,8 млрд рублей.
Взято отсюда.
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