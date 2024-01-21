Минус 1,5 млн. Алтайская пенсионерка дважды повелась на уловки мошенников

Фото: pixabay.com

Женщина рассчитывала заработать на инвестициях, но дважды попалась в лапы лже-брокеров. Часть потерянных денег были кредитными

74-летняя жительница Майминского района лишилась1,5 млн рублей после перехода по рекламной ссылке, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Еще в июне 2023 года женщина в своем телефоне увидела баннер с рекламой заработка на рынке инвестиций. После перехода по ссылке пенсионерка оставила свои контактные данные в открывшейся форме. Через некоторое время с ней связались якобы представители инвестиционной компании. Для того чтобы все выглядело реалистично, аферисты провели курс лекций по заработку на их платформе.

Для начала заработка необходимо было открыть банковский счет, с которого она в дальнейшем должна была осуществлять переводы на инвестиционные счета.

12 января, 19:36 В Алтайском крае задержали курьера мошенников, которые “охотятся” на пенсионеров

Молодой человек нашел работу в интернете и стал ездить по адресам в разных районах Алтайского края, чтобы забирать деньги у пенсионеров

В течении двух недель сельчанка пополняла счета аферистов, совершив 12 транзакций, на общую сумму более 903 тысяч рублей. После очередного перевода, лже-брокеры сообщили, что баланс на платформе пенсионерки с учетом инвестиций составил более 2 млн рублей, но для того чтобы их вывести необходимо заплатить еще за страховку, хранение и перевод денежных средств.

Так как денег у сельчанки больше не оказалось, она не стала совершать финансовые операции. После постоянных телефонных звонков с уговорами осуществить переводы, женщина поняла, что попалась на уловки мошенников. Обращаться в полицию она тогда не стала.

Спустя несколько месяцев сельчанка снова увидела рекламный баннер, который информировал о выгодных инвестициях. Решив испытать удачу во второй раз, она перевела аферистам по такой же схеме более 654 тысяч рублей. Вывести денежные средства у нее также не получилось.

Осознав, что она попалась на уловку мошенников второй раз, потерпевшая решила все же написать заявление в полицию.

“Денежные средства, отправленные аферистам были сформированы из личных накоплений, а также часть взята в кредит в различных банках“, – добавили в МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее жители и работники различных ведомств Михайловского района Алтайского края получили огромное количество звонков , в основном, на стационарные телефоны с сообщением от мошенников.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , лента новостей горного алтая и республики ,