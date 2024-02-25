Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Проверка с привлечением профильных специалистов будет начата уже в понедельник, 26 февраля. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что женщина четыре года боролась с онкологией, из онкоцентра «Надежда» ее направили домой. 22 февраля было получено направление на госпитализацию в паллиативное отделение Горбольницы N3 на 26 февраля. Дочери пациентки объяснили, что мест в медучреждении на более раннюю дату нет. В ночь с 23 на 24 февраля женщину увезли в урологическое отделение Горбольницы N2, где ей провели ряд медицинских манипуляций и отправили домой. В паллиативное отделение ее отказались направить, сославшись на то, что направление лишь на понедельник. Женщина, как сообщают соцсети со ссылкой на ее дочь, скончалась 24 февраля в субботу.

«Министерство здравоохранения Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким. Ведомство тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае, это поможет принять соответствующие комплексные изменения маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации», – подчеркнули в Минздраве Алтайского края.

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