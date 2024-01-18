Митрополит Сергий: «Пост – это оружие, которое Господь даровал нам»

Утром 18 января, в Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в Богоявленском храме г. Барнаула.

Служба Навечерия Богоявления состояла из великих (царских) часов, изобразительных и вечерни с Литургией святителя Василия Великого, в конце которой совершалось освящение воды.

Правящему архиерею сослужили настоятель храма протоиерей Андрей Басов, иеромонах Павел (Журавлев), иеромонах Даниил (Лыков), иерей Николай Носков, иерей Дионисий Тарчуков, протодиакон Владимир Черных, диакон Олег Берендеев, диакон Сергий Соколов и другие.

После чтения заамвонной молитвы митрополит Сергий с сослужащим духовенством совершил чин великого освящения воды. Освященной водой владыка Сергий окропил храм и алтарь. Затем владыка освятил сочиво, приготовленное из распаренных зерен пшеницы с добавлением меда и сухофруктов, которое раздавалось молящимся. Одновременно каждого участника богослужения священники окропили богоявленской водой.

В завершение службы владыка Сергий обратился к присутствующим в храме с архипастырским словом:

– Сегодня мы совершили навечерие, уже начался праздник, и мы освятили воду, и теперь эта святая вода будет одинаково равнозначна как сегодня, так и завтра, в Крещение Господне. Сегодня день строгого поста, можно вкушать лишь растительную пищу, а завтра, несмотря на то, что пятница, можно вкушать всякую пищу. Поста завтра нет. Пост – это оружие, которое Господь даровал нам, грешным на диавола: когда Он постился сорок дней в пустыне, был поражен диавол. Как сказано: «И напоследок Он взалкал» (Мф. 4, 2). Диавол приступил Нему с искушениями и был отражен. Теперь, видя человека постящегося, диавол убегает от него, ибо вспоминает свой позор и поражение, которые он претерпел от Господа Иисуса Христа в пустыне. Вот сила и действенность поста. У нас обязателен сорокадневный пост перед Пасхой, а также среда и пятница в течение всего года, за исключением дней праздничных: Рождества и Крещения.

Хочу напомнить, что святая вода нужна в доме обязательно! Она обладает целебной силой и губительна для злых духов. И употреблять ее нужно натощак, как святыню. Но 18 и 19 января, в праздничные дни, можно вкушать ее в течение всего дня, ибо все водное естество в эти дни освящено. Не возбраняется в эти дни также совершить погружение в водоемы в специально оборудованных местах. Конечно, надо смотреть, насколько позволяет здоровье в такой мороз принимать такое погружение. Не все способны без подготовки нырять в холодную воду. Главное – остаться живым. А немощным в этот день можно и дома погрузиться в ванну. Эффект будет такой же, как на реке или в озере.

В то же время купания в проруби на Крещение необязательны. Это делается в воспоминание того исторически важного духовного события, которое произошло на реке Иордан в далекие годы. В 2030 году будем праздновать 2000 лет с момента Крещения Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, в водах Иорданских, после чего Он вышел на проповедь. Всех вас поздравляю. Дай Бог, чтобы эта святыня была бы нам во очищение душ и телес и ко всякой пользе изрядной, достаточной. И это так и дается по вере нашей. Аминь!

Коливо дается также в воспоминание тех, кто постился в пустыне и вкушал только сухие зерна. Иногда их мочили водой. Коливо напоминает нам эту древнюю христианскую постную пищу.

Владимир Клименко

22

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости горно алтайска и республики алтай ,