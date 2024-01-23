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Многие барнаульцы ощутили землятресение сегодня ночью

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Многие барнаульцы ощутили землятресение сегодня ночью

Горожане отмечают в городских пабликах, что чувствовали толчки около двух часов ночи.

Некоторые барнаульцы видели, как качаются люстры в квартирах. В основном явления замечали в высотках. Землятресение магнитудой 4,6 произошло сегодня ночью в Новосибирской области.

Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы СО РАН. Кроме того, землятресение магнитудой 7,1 зафиксировали в уезде Уши на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Толчки ощущались Кыргызстане, Казахстане и некоторых районах Узбекистана.

Взято отсюда.

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