Многих жителей Барнаула сегодня разбудила ночная гроза

По словам горожан, в начале второго ночи небо озарила вспышка молнии, после которой раздался гром.

Разряд был только один, но он очень сильный. А потом пошёл дождь. В социальных сетях барнаульцы пишут, что грозовые разряды были не только в центре города, но и в микрорайоне ВРЗ, в нагорной части Барнаула, а также в селе Лебяжье. В Алтайском гидрометцентре подтвердили, что это действительно была гроза. Помимо Барнаула раскаты грома и вспышки молнии разбудили жителей и районов края (Благовещенского, Топчихинского, Волчихинского, Угловского, Михайловского, Мамонтовского, а также Рубцовска). Напомним, ранее синоптики передавали штормовое предупреждение. Сегодня в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, на дорогах снежные заносы, гололедица и сильный ветер, с порывами до 30 метров в секунду.

Марина Иванова

Взято отсюда.

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