Мокрый снег и дождь прогнозируется в Алтайском крае 11 марта

11 марта в Алтайском крае на большей части территории, под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, ожидается мокрый снег и дождь.

По информации Алтайского ЦГМС, 11 марта в Алтайском крае прогнозируется переменная облачность. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Ночная температура составит -1,-6 гр., днём +1,+6 гр., по западу -4,+1 гр.

В Барнауле прогнозируется днем +1,+3 гр., ночью -2,-4 гр. Мокрый снег.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости района алтай ,