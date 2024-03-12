Молодая женщина погибла в ДТП в Топчихинском районе

Столкновение автомобилей произошло сегодня в 11:00 на 74 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан».

Источник фото: Инцидент Рубцовск

27-летняя женщина-водитель «Тойоты Короллы», двигаясь со стороны Барнаула в сторону Алейска, совершала обгон и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «РАВ-4» под управлением 61-летнего мужчины.

Женщина погибла на месте ДТП. Водитель и пассажир «РАВ-4» получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции , они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Взято отсюда.

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