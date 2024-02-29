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Молодой барнаулец после употребления наркотиков убил ножом своего друга

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Молодой барнаулец после употребления наркотиков убил ножом своего друга

В Барнауле предъявили обвинение 19-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве приятеля.

Днем 27 февраля молодой человек в компании знакомых употреблял наркотическое средство у себя в квартире по улице Матросова. В какой-то момент барнаулец стал агрессивным: начал набрасываться на присутствующих и наносить им удары предметами быта. А затем несколько раз ударил ножом своего 18-летнего друга, от множественные ножевые ранения тот скончался на месте происшествия.

После этого молодой человек с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу, проводится дальнейший сбор доказательств по уголовному делу, сообщили в СК по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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