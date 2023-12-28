Молодые ученые Алтайского ГАУ успешно защитили кандидатские диссертации

27 декабря 2023 г. на заседании диссертационного совета 24.1.211.01 на базе Государственного бюджетного учреждения науки «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук» состоялись защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук выпускников очной аспирантуры Алтайского государственного аграрного университета Романа Викторовича Бесполденова и Максима Евгеньевича Микитюка.

Тема диссертации Романа Викторовича Бесполденова : «Конструктивно-режимные параметры молотковой зернодробилки с оппозитной загрузкой исходного материала» по научной специальности 4.3.1 «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса». Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Иван Ярославович Федоренко .

Тема диссертации Максима Евгеньевича Микитюка : «Повышение эффективности очистки зерна на цилиндрическом подсевном решете» по научной специальности 4.3.1 «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса». Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Николай Иванович Стрикунов .

Коллектив Алтайского ГАУ поздравляет Романа Викторовича и научного руководителя Ивана Ярославовича, Максима Евгеньевича и научного руководителя Николая Ивановича с успешной защитой кандидатской диссертации и желает им новых успехов и свершений в дальнейшей научной деятельности!

Взято отсюда.

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