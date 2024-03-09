Молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника

Инцидент произошел в барнаульской школе.
Молоток.
Ученик 7 класса принес из дома молоток и на перемене в кабинете ударил по голове другого школьника. На место вызывали полицию, приехали родители пострадавшего.
Госпитализация не потребовалась, диагноз пострадавшего подростка — «ушиб мягких тканей».
О мотивах поступка ничего не сообщается.
Взаимной неприязни у подростков не было, рассказали vesti22.tv в комитете по образованию. Ситуация будет досконально расследована, добавили в ведомстве.
Ранее школьник воткнул в грудь однокласснику нож. Это случилось в Иркутской области.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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Взято отсюда
09.03.2024