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Молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника

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Инцидент произошел в барнаульской школе.

Молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника

Молоток.

Ученик 7 класса принес из дома молоток и на перемене в кабинете ударил по голове другого школьника. На место вызывали полицию, приехали родители пострадавшего.

Госпитализация не потребовалась, диагноз пострадавшего подростка — «ушиб мягких тканей».

О мотивах поступка ничего не сообщается.

Взаимной неприязни у подростков не было, рассказали vesti22.tv в комитете по образованию. Ситуация будет досконально расследована, добавили в ведомстве.

Ранее школьник воткнул в грудь однокласснику нож. Это случилось в Иркутской области.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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Взято отсюда
09.03.2024

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